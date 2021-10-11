Свёнтек: расстраиваюсь, что не могу всегда играть на том же уровне, что и на «РГ»-2020

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как справляется с игровыми спадами. В 2020 году полька в 19-летнем возрасте выиграла Открытый чемпионат Франции. Главный трофей грунтового мэйджора она завоевала, не проиграв ни одной партии.



«Не сказала бы, что по-прежнему чувствую себя на все 100% комфортно. Несмотря на мой менталитет и характер, порой достаточно сложно сохранять спокойствие — я очень амбициозна, к тому же ещё и являюсь перфекционисткой. Вспоминая о том, как я побеждала на прошлогоднем «Ролан Гаррос», иногда меня невероятно расстраивает тот факт, что я не могу держать такой же уровень тенниса на абсолютно каждом турнире», — цитирует Свёнтек The National News.



В настоящее время Ига является четвёртой ракеткой мира. На соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США), которые проходят на этой неделе, она пробилась уже в четвёртый раунд. В матче третьего круга Свёнтек одержала разгромную победу над представительницей России Вероникой Кудерметовой.

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