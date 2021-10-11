Опелка: американцы войдут в топ-10, если Медведев, Джокович и другие завершат карьеру

20-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка забавно ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы американцы вошли в топ-10 рейтинга ATP. Отметим, что в данный момент в топ-100 находятся 13 представителей США.

«В каком состоянии сейчас американский теннис? В хорошем, очень хорошем. Что нужно, чтобы американцы вошли в топ-15 или топ-10? Нужно, чтобы Даниил Медведев, Новак Джокович, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Феликс Оже-Альяссим завершили карьеру. А, да, ещё де Минор. И Баутиста-Агут. И, может быть, Зверев. И тогда у нас точно будет шанс», — сказал Опелка в эфире Tennis Channel.

Ранее Опелка вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где сразится с болгарином Григором Димитровым.