Опелка: американцы войдут в топ-10, если Медведев, Джокович и другие завершат карьеру
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20-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка забавно ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы американцы вошли в топ-10 рейтинга ATP. Отметим, что в данный момент в топ-100 находятся 13 представителей США.
«В каком состоянии сейчас американский теннис? В хорошем, очень хорошем. Что нужно, чтобы американцы вошли в топ-15 или топ-10? Нужно, чтобы Даниил Медведев, Новак Джокович, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Феликс Оже-Альяссим завершили карьеру. А, да, ещё де Минор. И Баутиста-Агут. И, может быть, Зверев. И тогда у нас точно будет шанс», — сказал Опелка в эфире Tennis Channel.
Ранее Опелка вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где сразится с болгарином Григором Димитровым.
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