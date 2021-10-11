Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев ответил, чего не хватило Джоковичу для победы над Медведевым в финале US Open

Тарпищев ответил, чего не хватило Джоковичу для победы над Медведевым в финале US Open
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил, чего не хватило сербу Новаку Джоковичу для победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США – 2021.

«После одного из их предыдущих матчей, закончившихся победой Медведева, у Джоковича поинтересовались, почему он проиграл. И Новак ответил, мол, как можно обыграть человека, который подаёт первый и второй мяч с одинаковой силой, причём попадает. Однако в данном случае Медведеву также требовалось выбрать правильную тактику и придерживаться её от начала до конца. Нужно было выигрывать максимальный процент очков на своей первой подаче, а в розыгрышах действовать через середину. Причём принимать следовало не коротко, когда соперник получает возможность использовать углы атаки, а под самую заднюю линию. И когда Медведеву пару раз это удалось, Джокович понял, что не может атаковать веером по всему корту с задней линии. Кроме того, Медведев оказался терпеливее и лучше выглядел в затяжных розыгрышах. Соотношение выигранных мячей в них было примерно пять к двум в его пользу. Пришлось Джоковичу лезть к сетке, но со второй подачи против Медведева этот вариант не прошёл. Сербу для победы просто не хватило арсенала. Лишившись возможности созидать, он уже не понимал, что можно Медведеву противопоставить», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».

«Ваш счёт уже оплачен». Как изменилась жизнь Даниила Медведева после победы на US Open «Ваш счёт уже оплачен». Как изменилась жизнь Даниила Медведева после победы на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021