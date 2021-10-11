Тарпищев ответил, чего не хватило Джоковичу для победы над Медведевым в финале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил, чего не хватило сербу Новаку Джоковичу для победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США – 2021.

«После одного из их предыдущих матчей, закончившихся победой Медведева, у Джоковича поинтересовались, почему он проиграл. И Новак ответил, мол, как можно обыграть человека, который подаёт первый и второй мяч с одинаковой силой, причём попадает. Однако в данном случае Медведеву также требовалось выбрать правильную тактику и придерживаться её от начала до конца. Нужно было выигрывать максимальный процент очков на своей первой подаче, а в розыгрышах действовать через середину. Причём принимать следовало не коротко, когда соперник получает возможность использовать углы атаки, а под самую заднюю линию. И когда Медведеву пару раз это удалось, Джокович понял, что не может атаковать веером по всему корту с задней линии. Кроме того, Медведев оказался терпеливее и лучше выглядел в затяжных розыгрышах. Соотношение выигранных мячей в них было примерно пять к двум в его пользу. Пришлось Джоковичу лезть к сетке, но со второй подачи против Медведева этот вариант не прошёл. Сербу для победы просто не хватило арсенала. Лишившись возможности созидать, он уже не понимал, что можно Медведеву противопоставить», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».