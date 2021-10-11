Пегула — о матче со Свитолиной: по бойцовским качествам она, возможно, лучшая во всём туре

Американская теннисистка Джессика Пегула поделилась мыслями о предстоящем матче с шестой ракеткой мира Элиной Свитолиной. Их встреча состоится в рамках четвёртого круга соревнований в Индиан-Уэллсе (США).



«Всё это большая возможность для меня. Прекрасно понимаю, что меня ожидает тяжелейший матч и это логично — каждый раз, забираясь по турнирной сетке всё дальше и дальше, каждая следующая игра становится тяжелее.



Я уже обыгрывала Элину, но весь следующий год она смотрела мои игры. Уверена, на предстоящий матч у Свитолиной будет совсем другой план.



Восхищаюсь бойцовскими качествами Элины. По этому компоненту она является одной из лучших, если не лучшей теннисисткой во всём женском туре. Как бы то ни было, я тоже выйду на игру настроенной бороться до самого конца. Надеюсь, нас обеих ожидает классный матч», — цитирует Пегулу официальный сайт WTA.



Напомним, победа Джессики над Элиной случилась в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Тогда американка победила в трёх партиях — 6:4, 3:6, 6:3.

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