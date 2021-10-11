Турсунов: врождённую агрессию Контавейт нужно использовать по максимуму, но с умом

Экс двадцатая ракетка мира Дмитрий Турсунов, ныне являющийся тренером Анетт Контавейт, рассказал о работе с эстонской теннисисткой.



«Анетт немного более агрессивна, и мне кажется, что это её врожденная особенность. В игре Контавейт всегда была внутренняя агрессия, но в какой-то момент она её всегда подавляла. Думаю, её нужно использовать по максимуму, но с умом.



Если ты хочешь играть агрессивно, но не имеешь для этого никаких способствующих для этого вещей, большая часть твоих мячей просто будет хаотично отправляться в рекламный щит.



Если Анетт скажет мне, что хочет попасть в топ-10, то я не буду думать о том, какой из турниров ей нужно выиграть, а на каком зайти как можно дальше. Я буду работать над тем, чтобы поставить ей соответствующую игру — игру на уровне топ-10», — цитирует Турсунова Tennis.com.



В настоящее время Контавейт является 20-й ракеткой мира. Анетт выиграла первый же турнир под руководством российского специалиста (Острава, WTA 500).

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