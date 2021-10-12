Джон Макинрой — о Федерере: 40 лет в теннисе — всё равно что 65 на любой другой работе
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Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о долголетии в туре 20-кратного чемпионата ТБШ швейцарца Роджера Федерера.
«Федереру 40 лет. Я к тому, что 40 лет в теннисе — это всё равно что 65 лет на любой другой работе. При любых раскладах Роджер может гордиться собой», — приводит слова Макинроя журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».
Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене. В данный момент он проходит реабилитацию. Он не выходил на корт после Уимблдона–2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу.
Последняя победа Федерера на ТБШ датирована 2018 годом, когда он выиграл Открытый чемпионат Австралии.
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