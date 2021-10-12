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Аслан Карацев вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Аслан Карацев вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В рамках третьего круга он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Карацев сделал 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету Шаповалова 12 эйсов и 4 двойные ошибки.

В следующем круге турнира Карацев встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Хуберт Хуркач (Польша).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 01:30 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
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