Аслан Карацев вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В рамках третьего круга он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Карацев сделал 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету Шаповалова 12 эйсов и 4 двойные ошибки.

В следующем круге турнира Карацев встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Хуберт Хуркач (Польша).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.