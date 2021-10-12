Определился соперник Карацева по четвёртому кругу турнира в Индиан-Уэллсе

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:2 и на следующей стадии встретится с россиянином Асланом Карацевым.

В матче третьего круга поляк выполнил семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. Тиафо один раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.

Ранее на турнире в рамках третьего круга Карацев обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Карацев сделал 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 12 эйсов и 4 двойные ошибки.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.