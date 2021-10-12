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Определился соперник Карацева по четвёртому кругу турнира в Индиан-Уэллсе

Определился соперник Карацева по четвёртому кругу турнира в Индиан-Уэллсе
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В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:2 и на следующей стадии встретится с россиянином Асланом Карацевым.

В матче третьего круга поляк выполнил семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. Тиафо один раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 04:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Ранее на турнире в рамках третьего круга Карацев обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Карацев сделал 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 12 эйсов и 4 двойные ошибки.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

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