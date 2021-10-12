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Даниил Медведев обыграл Филипа Краиновича и вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса

Даниил Медведев обыграл Филипа Краиновича и вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса
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Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 7:6.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На следующей стадии турнира Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым, обыгравшим в третьем круге американца Райлли Опелку со счётом 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 07:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 1  
         
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович

Ранее на турнире в рамках третьего круга россиянин Аслан Карацев обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Карацев сделал 3 двойные ошибки и использовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 12 эйсов и 4 двойные ошибки.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша Медведев.

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