Даниил Медведев обыграл Филипа Краиновича и вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 7:6.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На следующей стадии турнира Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым, обыгравшим в третьем круге американца Райлли Опелку со счётом 6:3, 6:4.

Ранее на турнире в рамках третьего круга россиянин Аслан Карацев обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Карацев сделал 3 двойные ошибки и использовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 12 эйсов и 4 двойные ошибки.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша Медведев.