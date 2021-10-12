Даниил Медведев одержал 50-ю победу в сезоне. Впереди только один теннисист

Российский теннисист Даниил Медведев, выиграв матч с Филипом Краиновичем на турнире в Индиан-Уэллсе, одержал 50-ю победу в сезоне-2021. По этому показателю он занимает второе место, уступая лишь представителю Греции Стефаносу Циципасу, у которого 52 победы.

Теннисисты с наибольшим количеством побед в сезоне-2021 (мужской одиночный разряд)

1. Стефанос Циципас — 52 победы

2. Даниил Медведев — 50

3. Каспер Рууд — 49

4. Андрей Рублёв — 47

5. Александр Зверев — 46

6. Новак Джокович — 44.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил более $ 8 млн. Действующим победителем этого «Мастерса» является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша Медведев.