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Даниил Медведев одержал 50-ю победу в сезоне. Впереди только один теннисист

Даниил Медведев одержал 50-ю победу в сезоне. Впереди только один теннисист
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Российский теннисист Даниил Медведев, выиграв матч с Филипом Краиновичем на турнире в Индиан-Уэллсе, одержал 50-ю победу в сезоне-2021. По этому показателю он занимает второе место, уступая лишь представителю Греции Стефаносу Циципасу, у которого 52 победы.

Теннисисты с наибольшим количеством побед в сезоне-2021 (мужской одиночный разряд)

1. Стефанос Циципас — 52 победы
2. Даниил Медведев — 50
3. Каспер Рууд — 49
4. Андрей Рублёв — 47
5. Александр Зверев — 46
6. Новак Джокович — 44.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил более $ 8 млн. Действующим победителем этого «Мастерса» является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша Медведев.

С юбилеем! Даниил Медведев одержал 10-ю победу подряд и 50-ю в этом сезоне С юбилеем! Даниил Медведев одержал 10-ю победу подряд и 50-ю в этом сезоне
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