Роджер Федерер в четвёртый раз за карьеру покинет топ-10 рейтинга ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер покинет топ-10 мирового рейтинга АТР после победы представителя Польши Хуберта Хуркача в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо (6:3, 6:2) на турнире в Индиан-Уэллсе.

Для 20-кратного обладателя турниров «Большого шлема» это лишь четвёртый подобный случай за карьеру. Ранее швейцарец выпадал из десятки в июле и августе 2002 года, а также в ноябре 2016 года.

На данный момент Федерер занимает девятую строчку, однако он уже досрочно завершил сезон и не сможет набрать очков.

Роджер Федерер на своём счету имеет рекордные восемь побед на Уимблдоне, шесть титулов Открытого чемпионата Австралии, пять — US Open, а также один титул «Ролан Гаррос», завоёванный в 2009-м году.