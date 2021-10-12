Даниил Медведев прокомментировал победу над Краиновичем в третьем круге Индиан-Уэллса

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Сербии Филипом Краиновичем в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Медведев выиграл матч со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

«Безумная погода сегодня. Рад, что преодолел этот матч. Готовлюсь к следующей встрече», — написал Медведев в своём «твиттере».

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На следующей стадии турнира Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым, обыгравшим в третьем круге американца Райлли Опелку со счётом 6:3, 6:4.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша Медведев.