Даниил Медведев: я играю не так много матчей, поэтому здорово одержать 50 побед за год

Российский теннисист Даниил Медведев пообщался с журналистами после победы в матче с сербом Филипом Краиновичем в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Россиянин выиграл матч со счётом 6:2, 7:6 (7:1).
«Сейчас я играю не так много матчей. Участвую только на самых крупных турнирах или на тех, которые помогут мне вернуться в форму, поэтому здорово, что мне удалось одержать 50 побед за один год. Это значит, что во многих турнирах я показывал неплохие результаты.
Филип — очень сложный соперник. Он всегда играет в хороший теннис. С ним всегда очень сложные матчи, особенно второй сет», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
На следующей стадии турнира Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым, обыгравшим в третьем круге американца Райлли Опелку со счётом 6:3, 6:4.
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