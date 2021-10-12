Аслан Карацев прокомментировал победу над Шаповаловым в третьем круге Индиан-Уэллса
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Российский теннисист Аслан Карацев, который вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, прокомментировал победу в матче с представителем Канады Денисом Шаповаловым. В рамках третьего круга Карацев обыграл Шаповалова со счётом 7:5, 6:2.
«Первое, что хотелось сделать, — оставаться сосредоточенным. Погодные условия были тяжёлыми для нас обоих. В первом сете я пытался найти свою подачу, особенно вторую, но это не сработало. Главной целью было оставаться сосредоточенным. Сегодня было очень ветрено.
Я впервые выступаю в Индиан-Уэллсе. Это потрясающее место. Приятно быть здесь, очень классная атмосфера. Стадион был почти полон, поэтому играть было приятно», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.
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