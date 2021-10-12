Маррей — перед матчем со Зверевым: не сказал бы, что мы лучшие друзья

Британский теннисист Энди Маррей дал комментарий по поводу отношений с немцем Александром Зверевым в преддверии матча с ним в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее двукратный победитель турниров «Большого шлема» говорил о том, что АТР слишком затягивает расследование, связанное с обвинениями Зверева в домашнем насилии.

«Я бы не сказал, что мы с Александром лучшие друзья. Мы редко общаемся.

Тяжело ли мне сейчас играть? Конечно, нелегко выступать с металлом в ногах, нелегко делать всё, что связано с подготовкой, но победы того стоят.



Я искренне верю, что могу снова выигрывать турниры, могу добиваться больших результатов против ведущих игроков. Меня немного подкосило в игре с Шаповаловым на Уимблдоне, но это единичный случай. В остальном ни в одном из матчей, которые я провёл с тех пор, не было ничего, что заставило бы меня сомневаться в том, что я всё ещё могу побеждать», — приводит слова Маррея Tennis365.