Эшли Барти присоединится к семи теннисисткам со 100 и более неделями во главе рейтинга WTA
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Австралийская теннисистка Эшли Барти в следующий понедельник, 18 октября, начнёт свою 100-ю неделю в ранге лидера рейтинга WTA. Ранее подобного достижения добивались лишь семеро теннисисток, а именно Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис, Моника Селеш и Жюстин Энен.
Лидеры по количеству недель во главе рейтинга WTA (с 1976 года)
1. Штеффи Граф — 377 недель
2. Мартина Навратилова — 332 недели
3. Серена Уильямс — 319 недель
4. Крис Эверт — 260 недель
5. Мартина Хингис — 209 недель
6. Моника Селеш — 178 недель
7. Жюстин Энен — 117 недель
8. Эшли Барти — 99 недель
9. Линдсей Дэвенпорт — 98 недель
10. Каролина Возняцки — 71 неделя.
Ранее Эшли Барти отказалась от участия в Кубке Билли Джин Кинг.
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