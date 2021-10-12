Эшли Барти присоединится к семи теннисисткам со 100 и более неделями во главе рейтинга WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти в следующий понедельник, 18 октября, начнёт свою 100-ю неделю в ранге лидера рейтинга WTA. Ранее подобного достижения добивались лишь семеро теннисисток, а именно Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис, Моника Селеш и Жюстин Энен.

Лидеры по количеству недель во главе рейтинга WTA (с 1976 года)

1. Штеффи Граф — 377 недель

2. Мартина Навратилова — 332 недели

3. Серена Уильямс — 319 недель

4. Крис Эверт — 260 недель

5. Мартина Хингис — 209 недель

6. Моника Селеш — 178 недель

7. Жюстин Энен — 117 недель

8. Эшли Барти — 99 недель

9. Линдсей Дэвенпорт — 98 недель

10. Каролина Возняцки — 71 неделя.

Ранее Эшли Барти отказалась от участия в Кубке Билли Джин Кинг.