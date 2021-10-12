«Ни за что, Энди». Кирьос отреагировал на подачу с руки Маррея

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на подачу с руки британца Энди Маррея, которую он выполнил во втором сете матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Соперником трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» был испанец Карлос Алькарас Гарфия.

«Ни за что, Энди», — написал Кирьос в своём «инстаграме».

Сам австралиец не раз использовал этот приём в своих матчах. Для Маррея же это первый случай за многолетнюю карьеру, когда он решил подобным образом разыграть очко. Благодаря этому он заработал эйс. Также Энди пообещал использовать этот приём чаще, если будет видеть, что его соперники слишком далеко принимают подачу.

Сама встреча завершилась победой британца со счётом 5:7, 6:3, 6:2. В следующем круге он встретится с представителем Германии Александром Зверевым.