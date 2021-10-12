Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану стала первой участницей Открытого чемпионата Абу-Даби-2021

Эмма Радукану стала первой участницей Открытого чемпионата Абу-Даби-2021
Комментарии

Британская теннисистка Эмма Радукану примет участие в Открытом чемпионате Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря.

Победительница US Open стала первой теннисисткой, участие которой было официально подтверждено.

Напомним, британка во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.

Радукану сенсационно выиграла титул на US Open — 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что британка начинала турнир с квалификации. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.

Новость по теме
У Радукану 0 побед в карьере на турнирах WTA и 10 — на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021