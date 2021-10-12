Эмма Радукану стала первой участницей Открытого чемпионата Абу-Даби-2021
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Британская теннисистка Эмма Радукану примет участие в Открытом чемпионате Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря.
Победительница US Open стала первой теннисисткой, участие которой было официально подтверждено.
Напомним, британка во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.
Радукану сенсационно выиграла титул на US Open — 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что британка начинала турнир с квалификации. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.
Новость по темеУ Радукану 0 побед в карьере на турнирах WTA и 10 — на ТБШ
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