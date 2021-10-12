Томми Пол прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в третьем круге Индиан-Уэллса

Американский теннисист Томми Пол, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, прокомментировал победу над пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Пол выиграл матч со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

«Не задумываюсь над этим. Рад играть здесь. Если бы проиграл, это не стало бы концом света. У меня был матч-пойнт, и, конечно, я хотел в этот момент победить. Я комфортно себя чувствовал на протяжении всей встречи.

Я знал, что у меня будут шансы либо вернуть брейк, либо победить на тай-брейке (в третьем сете. — Прим. «Чемпионата»), если только мне удастся хоть немного улушить подачу. У меня было бы много шансов и на тай-брейке», — приводит слова Пола пресс-служба ATP.