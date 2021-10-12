Энди Маррей отреагировал на раннее поражение Эммы Радукану в Индиан-Уэллсе

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей прокомментировал поражение чемпионки US Open 2021 года Эммы Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга Радукану проиграла белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.

«То, что случилось в Нью-Йорке, очевидно, было невероятно. Но в теннисе и вообще в спорте не всегда имеет место движение вверх. На пути есть кочки и всё такое прочее.

Это лишь небольшое препятствие. Но, полагаю, почти все ожидали чего-то подобного. Не думаю, что это была неожиданность, откровенно говоря», — приводит слова Энди Маррея Sky Sports.

Напомним, у 18-летней Эммы Радукану ноль побед в карьере на турнирах WTA и 10 — на ТБШ.