Энди Маррей отреагировал на раннее поражение Эммы Радукану в Индиан-Уэллсе
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей прокомментировал поражение чемпионки US Open 2021 года Эммы Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга Радукану проиграла белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.
«То, что случилось в Нью-Йорке, очевидно, было невероятно. Но в теннисе и вообще в спорте не всегда имеет место движение вверх. На пути есть кочки и всё такое прочее.
Это лишь небольшое препятствие. Но, полагаю, почти все ожидали чего-то подобного. Не думаю, что это была неожиданность, откровенно говоря», — приводит слова Энди Маррея Sky Sports.
Напомним, у 18-летней Эммы Радукану ноль побед в карьере на турнирах WTA и 10 — на ТБШ.
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