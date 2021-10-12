Ига Свёнтек назвала свою главную ошибку

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года полька Ига Свёнтек рассказала об ошибке, которую она допустила в отношении подхода к теннису. По словам Свёнтек, которая в настоящее время занимает четвёртое место в рейтинге WTA, она излишне внимательно следила за положением в мировой классификации.
«Как-то раз я осознала, что впервые в карьере попаду в топ-10. Начала следить за рейтингом, и это была не лучшая идея. Стала сравнивать себя с другими игроками.
Знаю, это была ошибка. Но на протяжении всего сезона посев на турнирах основывается на рейтинге, поэтому сложно за ним не следить. Однако стало гораздо легче, как только я поняла, что лучше всего сосредоточиться на том, что происходит на корте, и помнить, какова в действительности моя мотивация — а это не места в рейтинге и не очки», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.
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