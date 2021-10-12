Белинда Бенчич — об Итоговом турнире WTA: я бы не возражала, если бы он проводился на Луне

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась по поводу Итогового турнира WTA, который пройдёт в Гвадалахаре (Мексика).

«Я была бы очень рада попасть в восьмёрку лучших, чтобы поучаствовать в турнире. Я бы не возражала, если бы мы играли на Луне! Возможно, в Гвадалахаре теннисисток ждут необычные условия, но это нормально. Когда я играла в своём последнем Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, я обнаружила, что условия были очень особенными. Это был самый медленный корт, на котором я когда-либо играла.



Если приеду в Гвадалахару, это будет, наверное, самая большая высота, на которой я когда-либо играла, так что всё будет по-другому. Но мы теннисисты и мы всегда должны адаптироваться к разным условиям. На телевидении каждую неделю всё выглядит очень похоже, но это не так», — приводит слова Бенчич Tennis World USA.