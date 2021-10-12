Даниил Медведев: Новак Джокович — настоящий номер один в этом сезоне
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о представителе Сербии Новаке Джоковиче, который возглавляет рейтинг ATP.
В сезоне-2021 Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а на Открытом чемпионате США дошёл до финала, где уступил Медведеву.
«С тех пор как мне исполнилось шесть лет, я мечтаю о том, чтобы стать номером один. Но он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») настоящий номер один в этом сезоне. Он завоевал три титула на турнирах «Большого шлема». Такова реальность.
Это одна из моих целей. Мне просто надо выиграть чёртову кучу матчей и турниров «Большого шлема», — приводит слова Даниила Медведева издание Ubitennis, ссылаясь на AFP.
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