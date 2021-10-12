Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: Новак Джокович — настоящий номер один в этом сезоне

Даниил Медведев: Новак Джокович — настоящий номер один в этом сезоне
Комментарии

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о представителе Сербии Новаке Джоковиче, который возглавляет рейтинг ATP.

В сезоне-2021 Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а на Открытом чемпионате США дошёл до финала, где уступил Медведеву.

«С тех пор как мне исполнилось шесть лет, я мечтаю о том, чтобы стать номером один. Но он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») настоящий номер один в этом сезоне. Он завоевал три титула на турнирах «Большого шлема». Такова реальность.

Это одна из моих целей. Мне просто надо выиграть чёртову кучу матчей и турниров «Большого шлема», — приводит слова Даниила Медведева издание Ubitennis, ссылаясь на AFP.

С юбилеем! Даниил Медведев одержал 10-ю победу подряд и 50-ю в этом сезоне С юбилеем! Даниил Медведев одержал 10-ю победу подряд и 50-ю в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021