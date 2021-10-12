Жабер — о встрече с Билли Джин Кинг: получилось классное фото. Я так только на мужа смотрю
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Тунисская теннисистка Онс Жабер дала комментарий по поводу встречи с победительницей 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг.
Публикация доступна в «твиттере» WTA.
«Мы впервые с ней встретились, я давно ждала этого. У фотографа получилось классное фото с моим восхищённым взглядом. Я так только на мужа смотрю. Это был восхитительный момент.
Она меня очень вдохновляет. Мне удалось с ней поговорить, и она дала мне несколько советов. Мы давно знакомы с ней, но нам никогда не удавалось пообщаться. Однако в этом году мы поговорили после «Ролан Гаррос». Она позвонила, и было очень приятно с ней пообщаться. Она прекрасный человек. Я очень рада, что с ней встретилась», — сказала Жабер на пресс-конференции во время турнира в Индиан-Уэллсе.
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