Тим — о своём возвращении: сейчас я жду одобрения вакцины Novavax

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, когда планирует вернуться на корт. Он заявил, что хочет сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится в середине декабря. Также Тим высказался о вакцинации.

«В течение десяти или двенадцати лет я работал на полную. Было ясно, что в какой-то момент у организма появятся признаки износа.

Моя следующая большая цель — турнир в Париже. А сейчас я жду одобрения вакцины Novavax. Врач сказал, что это хорошая вакцина», — приводит слова теннисиста австрийское издание Der Standard.

Напомним, в конце июня этого года Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.

При счёте 5:2 в первом сете в свою пользу Тим повредил запястье при ударе справа и решил сняться с турнира. С тех пор австрийский теннисист восстанавливается от травмы.