Азаренко: мир меняет восприятие проблемы психического здоровья

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о проблеме ментального здоровья спортсменов.
«Я думаю, что мир меняет восприятие проблемы психического здоровья. У нас появляется настоящее сочувствие, когда мы видим кого-то, кто физически ранен. Вы можете почувствовать определённую эмоцию и эмпатию по отношению к этому человеку.
Психическое здоровье — это нечто невидимое. Думаю, что оно настолько же сильно и мощно, как и физическое самочувствие. Надеюсь, мы сможем использовать гораздо больше инструментов, как справиться с ним. Я имею в виду, что осведомлённость об этой проблеме действительно очень важна», — приводит слова Азаренко WTA Insider.
Напомним, завтра, 13 октября, белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет со своей соотечественницей Александрой Саснович в 4-м круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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