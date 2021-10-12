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Пресс-служба ATP пошутила над техникой удара Даниила Медведева в ветреную погоду

Пресс-служба ATP пошутила над техникой удара Даниила Медведева в ветреную погоду
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Пресс-служба ATP пошутила над техникой исполнения удара россиянином Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

«Играть в теннис в ветреную погоду – это непросто», — прокомментировали момент в ATP, добавив эмодзи смеха.

Подписчики ATP неоднозначно отреагировали на видео.

«Я не знаю, кто научил его теннису».
«Перед вами краткая инструкция, как повредить запястье и локоть».
«Техника его форхенда и без ветра довольно хлипкая».
«Даниил хочет изменить то, как мы играем в теннис. Это потрясающе!»
«Идеальная техника для стеклоочистителя лобового стекла машины», — написали пользователи в комментариях.

Ранее первый сеяный Медведев вышел в четвёртый круг турнира, в двух сетах обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 7:6 (7:1). За право выйти в четвертьфинал «Мастерса» Медведев поспорит с Григором Димитровым из Болгарии.

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