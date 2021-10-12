Берреттини – о Томлянович: в 19 она уже была в топ-100, у меня же вообще не было рейтинга

Седьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини рассказал, что мешает прогрессу его возлюбленной, австралийской теннисистке Айле Томлянович.
«Я знаю её и как она бывает строга к себе. Я всегда повторяю, что ей нужно помнить, что она многого достигла за карьеру, что нужно получать удовольствие от того, что делаешь.
Она дошла до четвертьфинала Уимблдона, до третьего круга US Open – это нечто новое, раньше она такого не делала. Я считаю, что игроку важно это признавать и гордиться собой. Потому что за кадром остаётся большой труд, много проблем, с которыми она сталкивалась. У меня тоже были сложности. Это обычное дело, часть игры. Поэтому я считаю, что переживать можно в сложные моменты, а когда дела идут хорошо, стоит радоваться. Вот что я пытаюсь до неё донести.
Мы сталкивались с разными ожиданиями, потому что в 17, 18, 19 она уже очень, очень хорошо играла. Мне кажется, в 19 она уже стояла в топ-100. У меня в 19 не было очков ATP. Разные карьеры, разные подходы. Я рос в более спокойной атмосфере. Я не ожидал, что в моей карьере будет такой взлёт. Я работал для этого, но не знал, что это случится. Иногда ты слишком на себя давишь, слишком много думаешь. В теннисе иногда не стоит слишком много думать. Айла отлично выступает, близка к своей лучшей позиции в рейтинге. Она боец и очень любит играть. Я думаю, она ещё прибавит», — приводит слова Берреттини пресс-служба «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
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