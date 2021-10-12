Радукану консультирует Amazon Prime по поводу многомиллионной инвестиции в женский теннис

Британская теннисистка Эмма Радукану консультирует крупную американскую компанию Amazon Prime по поводу многомиллионного денежного вливания, чтобы помочь найти новое поколение талантливых теннисисток в Великобритании.
«Сейчас в Британии наблюдается совершенно новая волна интереса к женскому теннису, и это фантастика. Радукану в минувшие выходные вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе, но она невероятный талант, поэтому я уверен, что мы продолжим развивать теннис.
Это редкая вещь вообще во всём мире, не говоря уже о Великобритании. Думаю, нам нужно извлечь из этого выгоду. Приятно иметь возможность внести свой вклад в теннис», — приводит слова Алекс Грин, управляющего директора Prime Video Sport в Европе The Telegraph.
Напомним, британка во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.
Радукану сенсационно выиграла титул на US Open — 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что британка начинала турнир с квалификации. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.
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