Президент WTA ответила, сможет ли Серена Уильямс выиграть ещё один турнир «Большого шлема»

Президент WTA Микки Лоулер ответила, сможет ли 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс выиграть ещё один мэйджор.
«Да. Серена способна на всё. Никогда нельзя не учитывать Серену. Она – феномен нашего спорта и в то же время невероятно человечна. Она достигла таких высот, что если завтра соберётся на пенсию, то всё равно ей будет не на что жаловаться в плане карьеры. Мы должны быть благодарны ей за всё, что она сделала для женского тенниса.
Если она выиграет ещё один турнир «Большого шлема», то сравняется с рекордом Маргарет Корт, — а это историческое событие. Поэтому теннис не проиграет в обоих случаях, как и Серена. Признаюсь, меня не удивит, если всё пойдёт по второму сценарию», — приводит слова Лоулер ESPN AR.
- 12 октября 2021
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