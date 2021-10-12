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Рафаэль Надаль впервые потренировался на корте после пройденного курса лечения

Рафаэль Надаль впервые потренировался на корте после пройденного курса лечения
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль впервые провёл тренировку на корте после пройденного курса лечения стопы в Барселоне, который потенциально должен избавить теннисиста от дискомфорта в этой области. С начала курса прошло 35 дней.

35-летний Надаль провёл первую тренировку на кортах своей академии, которая находится на Балеарских островах. Руководил процессом тренер испанца Карлос Мойя, как сообщает Marca.

20 августа Надаль заявил о своём решении досрочно завершить сезон из-за беспокойств в области стопы. Впервые после «Ролан Гаррос» – 2021 испанец выступил на турнире ATP в Вашингтоне в начале августа и завершил борьбу за титул в третьем круге, проиграв Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР.

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