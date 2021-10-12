Елена Дементьева объяснила, почему не ведёт аккаунты в социальных сетях
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Экс третья ракетка мира Елена Дементьева ответила на вопрос, почему она не ведёт свои страницы в социальных сетях.
«Я всегда считала, что идти разговаривать к журналистам, когда тебя зовут, нужно после какого-то значимого события и повода. Просто так ходить мне никогда не хотелось, и было неинтересно. Поделиться радостью победы с болельщиками, рассказать какой путь ты прошёл – это да, это я понимаю. А просто так рассказывать о своих ежедневных делах?! Кому это интересно, кроме моей семьи? Но на самом деле какие-то задумки есть с Настей Мыскиной, может быть, и появимся в соцсетях», — приводит слова Дементьевой Tennis Weekend.
Отметим, что другая бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина является победительницей «Ролан Гаррос» 2004 года.
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