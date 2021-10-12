Свитолина потерпела разгромное поражение от Пегулы в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 октября.

В матче четвёртого круга Свитолина (4) потерпела разгромное поражение от американки Джессики Пегулы (19). Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Пегулы. Свитолина 3 раза подала навылет и допустила 7 двойных ошибок. На счету Пегулы — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Американка выиграла 85% очков на первой подаче Свитолиной.

За право выйти в полуфинал турнира Пегула поспорит с победительницей матча Виктория Азаренко — Александра Саснович (обе — из Беларуси).

Общий призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является канадка Бьянка Андрееску.