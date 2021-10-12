Екатерина Макарова: существует миф, что я ушла из спорта из-за травмы. Это не так

Олимпийская чемпионка, экс-теннисистка Екатерина Макарова рассказала, как пришла к решению завершить профессиональную карьеру.

«На своём пути я часто наблюдала за тем, как уже титулованные спортсмены принимают решение о завершении своей профессиональной карьеры. На тот момент мне было трудно представить, как можно решиться на такое. Я считала, что буду играть в профессиональном туре несмотря ни на что. Но часто шутила с тренером, что завершу свою карьеру где-то в 27 лет.

На момент победы на Олимпиаде в Рио-2016 мне было 28, и я не захотела уходить… Завершить карьеру оказалось не так просто. Это было сложное решение, оно пришло не одномоментно, а складывалось постепенно. И в определённый период времени мне пришла мысль, что я больше не хочу постоянно преодолевать себя. Я чётко осознала, что в профессиональном теннисе я сделала для себя всё, что могла. Для окончательного решения мне нужен был перерыв где-то на полгода, чтобы понять, как планировать свою жизнь дальше. Когда ты живёшь в вечных тренировках, турнирах и каждая минута твоего дня расписана, немного непонятно, как жить по-другому…

Эти полгода дали мне возможность перезагрузитбся и войти в новую жизнь. И нет, мне не стало скучно. Теннис навсегда останется со мной, но уже не в таком объёме. Я стала чаще видеться с друзьями, путешествовать, нашла новое хобби. И в январе 2020 года я официально заявила, что завершаю свою карьеру.

Существует миф, что я ушла из спорта из-за травмы. Это не так. Я играла с травмой пять лет, побеждала на многих турнирах и выиграла Олимпиаду. Она меня не останавливала играть, и она не повлияла на мой уход. Я нисколько не жалею о своём решении. В жизни много чего интересного, и я продолжаю идти к другим своим целям», — написала Макарова в своём «инстаграме».