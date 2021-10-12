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Гауфф объяснила, почему считает Федерера одним из самых влиятельных теннисистов в истории

Гауфф объяснила, почему считает Федерера одним из самых влиятельных теннисистов в истории
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17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём отношении к 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру.

«Он, вероятно, один из самых влиятельных теннисистов в истории. Мы все знаем, что Роджер – лучший на корте и за его пределами. Причина тому то, как он повлиял на теннис, как ведёт себя, как реагирует и обращается со СМИ. Он даёт бесплатные уроки самообладания, учит тебя управлять собой в любой ситуации. Всему этому я пытаюсь научиться.

Более того он – исключительный человек, мне удавалось несколько раз говорить с ним, Роджер всегда говорил, что поддерживает меня. Честно говоря, сейчас у меня не хватает слов, чтобы определить личность Федерера. Я не думаю, что кто-то говорил или может сказать о нём что-то плохое. Он – один из лучших спортсменов и людей, которых я когда-либо встречала. Забудем о теннисе – он вообще один из лучших», — приводит слова Гауфф Tennis World USA.

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