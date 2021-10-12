The Times анонсировала матч Маррея со Зверевым, представив Энди в роли борца за мораль
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Британская газета The Times особым образом анонсировала поединок Энди Маррея с немцем Александром Зверевым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Зверев посеян на турнире под третьим номером, Маррей получил уайлд-кард от организаторов.
«Энди Маррей, взявший на себя роль борца за мораль в теннисном мире, сегодня сразится на корте с игроком, которого обвиняют в домашнем насилии», — написал журналист Стюарт Фрайзер в начале статьи, посвящённой матчу.
Перед матчем Маррей заявил, что не считает Зверева своим лучшим другом по причине редкого общения.
Ранее ATP открыла расследование в отношении Зверева, обвиняемого в домашнем насилии. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.
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