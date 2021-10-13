Финалистка US Open Лейла Фернандес не сумела пробиться в 1/4 турнира в Индиан-Уэллсе
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Финалистка US Open – 2021 канадка Лейла Фернандес не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 октября.
В матче четвёртого круга Фернандес (23) на тай-брейке уступила представительнице США Шелби Роджерс. Встреча продлилась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:4) в пользу американки. Фернандес 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Роджерс — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В следующем раунде Роджерс встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (24).
Общий призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является канадка Бьянка Андрееску.
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