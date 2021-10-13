Басиашвили стал соперником Хачанова в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» прошла встреча третьего круга вышеупомянутого теннисного турнира серии Masters между 33-летним испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (48-е место в рейтинге) и 29-летним представителем Грузии Николозом Басиашвили (36-е место в рейтинге).
Встреча завершилась победой Басиашвили в трёх сетах – 4:6, 7:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты.
Таким образом, Басиашвили в четвёртом круге турнира встретится с 25-летним российским теннисистом Кареном Хачановым (24-е место рейтинга).
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.
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