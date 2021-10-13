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Басиашвили стал соперником Хачанова в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Басиашвили стал соперником Хачанова в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» прошла встреча третьего круга вышеупомянутого теннисного турнира серии Masters между 33-летним испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (48-е место в рейтинге) и 29-летним представителем Грузии Николозом Басиашвили (36-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Басиашвили в трёх сетах – 4:6, 7:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты.

Таким образом, Басиашвили в четвёртом круге турнира встретится с 25-летним российским теннисистом Кареном Хачановым (24-е место рейтинга).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 23:05 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 2
4 		7 7 6
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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