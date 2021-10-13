Контавейт и Кербер вышли в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе представительница Германии Анжелика Кербер обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Кербер один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Томлянович сделала два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Соперницей Кербер в 1/4 финала станет испанка Паула Бадоса.

В другом матче четвёртого круга турнира эстонка Анетт Контавейт обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:0, 6:2. Контавейт один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Хаддад-Майя сделала два эйса и не совершила ни одной двойной ошибки. Соперницей Контавейт в 1/4 финала турнира станет победительница пары Анна Калинская (Россия) – Онс Жабер (Тунис).