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Контавейт и Кербер вышли в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Контавейт и Кербер вышли в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе представительница Германии Анжелика Кербер обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Кербер один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Томлянович сделала два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Соперницей Кербер в 1/4 финала станет испанка Паула Бадоса.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 октября 2021, среда. 04:10 МСК
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

В другом матче четвёртого круга турнира эстонка Анетт Контавейт обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:0, 6:2. Контавейт один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Хаддад-Майя сделала два эйса и не совершила ни одной двойной ошибки. Соперницей Контавейт в 1/4 финала турнира станет победительница пары Анна Калинская (Россия) – Онс Жабер (Тунис).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 октября 2021, среда. 04:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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