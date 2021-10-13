«Не уверен, что заслуживаю играть в этой команде». Энди Маррей пропустит Кубок Дэвиса

Британский теннисист Энди Маррей принял решение о пропуске Кубка Дэвиса, который пройдёт в конце ноября.

«Я много отдал Кубку Дэвиса, а иногда и в ущерб себе физически. В прошлый раз, когда я играл в Кубке в конце 2019 года был коронавирус, и я боролся с ним до сентября следующего года.

Я тоже сейчас не чувствую, что буду играть. Очевидно, это будет зависеть от Леона (34-летний Леон Смит, ранее работавший тренером Энди Маррея — капитан национальной команды Великобритании в Кубке Дэвиса. — Прим. «Чемпионата»), но я не уверен, что заслуживаю играть в этой команде.

У Кэмерона Норри и Даниэля Эванса был отличный год. Лиам Броуди сейчас входит в сотню лучших, и у нас также есть очень сильные дублёры.

Прямо сейчас я не планирую играть в Кубке Дэвиса. С моим графиком с настоящего момента до конца года, мне придётся отдохнуть и дать моему телу возможность подышать.

И я хочу убедиться, что в межсезонье я проведу как можно больше времени со своей семьёй, потому что я был вдали от них в последнее время», — цитирует Маррея BBC.

Напомним, сегодня, 13 октября, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл представителю Германии Александру Звереву в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 4:6, 6:7 (4:7).