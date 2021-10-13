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Маррей поддерживает ограничения для невакцинированных игроков на Australian Open

Маррей поддерживает ограничения для невакцинированных игроков на Australian Open
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Экс первая ракетка мира Энди Маррей заявил, что поддерживает ограничения для невакцинированных теннисистов на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт зимой 2022 года.

«Я понимаю, что невакцинированным игрокам тоже разрешено играть, просто правила для них будут другими.

Возможно, невакцинированным просто придётся приехать в Австралию на неделю или две раньше. Но если местное правительство порекомендует вакцинироваться, то я бы поддержал это.

Было бы здорово, если бы больше игроков прошли вакцинацию.

Если люди собираются приехать в страну и подвергнуть потенциальному риску сообщество, то да… Это вполне понятно», — цитирует Маррея The Times of India.

Напомним, сегодня, 13 октября, британский теннисист Энди Маррей принял решение о пропуске Кубка Дэвиса, который пройдёт в конце ноября.

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