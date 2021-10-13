«Смотрите, кто вернулся на корт». Соболенко возобновила тренировки после коронавируса
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко вернулась к тренировкам после выздоровления от коронавируса. Об этом белорусская теннисистка сообщила у себя в «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» белорусской теннисистки Арины Соболенко.
«Смотрите, кто вернулся на корт», — написала Соболенко.
Последнюю официальную игру белорусская теннисистка провела более месяца назад, 10 сентября. Тогда в полуфинале US Open она встречалась с канадкой Лейлой Фернандес, которой уступила в трёх сетах (6:7 (3:7), 6:4, 4:6).
Напомним, из-за заражения коронавирусом Арина Соболенко, которая в рейтинге WTA уступает лишь Эшли Барти, не смогла принять участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который начался 6 октября.
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