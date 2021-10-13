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Маррей: Медведев сейчас один из лучших в плане принимаемых на корте решений

Маррей: Медведев сейчас один из лучших в плане принимаемых на корте решений
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Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос о лучших теннисистах в различных игровых ситуациях.

«В важных моментах в большинстве случае лучший, наверное, Джокович. Он чаще других принимает правильные решения. Но если говорить прямо сейчас, то я назову Медведева. Он очень умный игрок.

Я думаю, это приходит с уверенностью в себе, своей игре и ударах. Когда ты не очень хорошо чувствуешь свои удары, не уверен, куда после них полетит мяч, именно в такие моменты происходят ошибки – тогда, когда есть сомнения», — сказал Маррей на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, сегодня, 13 октября, Даниил Медведев и Григор Димитров сыграют в матче четвёртого круга турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США). Начало — приблизительно в 22:30 мск.

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