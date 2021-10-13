Маррей: Медведев сейчас один из лучших в плане принимаемых на корте решений

Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос о лучших теннисистах в различных игровых ситуациях.
«В важных моментах в большинстве случае лучший, наверное, Джокович. Он чаще других принимает правильные решения. Но если говорить прямо сейчас, то я назову Медведева. Он очень умный игрок.
Я думаю, это приходит с уверенностью в себе, своей игре и ударах. Когда ты не очень хорошо чувствуешь свои удары, не уверен, куда после них полетит мяч, именно в такие моменты происходят ошибки – тогда, когда есть сомнения», — сказал Маррей на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Напомним, сегодня, 13 октября, Даниил Медведев и Григор Димитров сыграют в матче четвёртого круга турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США). Начало — приблизительно в 22:30 мск.
- 13 октября 2021
-
14:59
-
14:41
-
14:07
-
12:47
-
11:49
-
11:30
-
10:11
-
09:52
-
09:46
-
09:27
-
09:16
-
08:43
-
07:45
-
06:05
-
01:39
-
01:15
- 12 октября 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:30
-
22:51
-
22:45
-
22:16
-
21:46
-
21:35
-
21:09
-
21:01
-
20:33
-
20:24
-
19:08
-
18:47
-
18:31
-
18:07
-
17:27
-
15:43
-
15:25