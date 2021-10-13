«Я играю один против двоих». Фоньини был недоволен поведением отца Циципаса во время матча

Итальянский теннисист Фабио Фоньини был недоволен поведением Апостолоса Циципаса, отца и тренера третьей ракетки мира грека Стефаноса Циципаса.

«Скажи ему что-нибудь. Он постоянно разговаривает. Когда Стефанос начал выигрывать, его отец начал говорить. Я злюсь. Или я сам все сделаю. Когда он проигрывал 2:6, 1:2, он молчал. Скажи ему что-нибудь. Или я сам разберусь, поверь мне. Скажи ему, чтобы он закрыл рот», — сказал Фоньини в конце второго сета при счёте 2:5.

Судья ответил, что вмешается, когда посчитает это необходимым.

Отметим, что в третьем сете Фоньини получил предупреждение за брань. После этого он спросил судью, почему греку не дали предупреждение за коучинг, и сказал, что «играет один против двоих».

Напомним, греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.