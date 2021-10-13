«Великолепный камбэк. Не понимаю, что случилось». Циципас — о победе над Фоньини

Третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Греческий теннисист обыграл итальянца Фабио Фоньини в трёх сетах (2:6, 6:3, 6:4). При этом Циципас отыграл сет и брейк.
«Великолепный камбэк, честно… Я не понимаю, что случилось. Я очень хотел вернуться в матч, и это всё как-то сложилось.
«Я просто забирал розыгрыш за розыгрышем, и это сработало очень хорошо. Помогли также хороший настрой и немного терпения. Я находил решения в самые трудные моменты и действительно чувствовал, что у меня есть импульс для победы», — приводит слова Циципаса Tennis Head.
На следующей стадии турнира Циципас встретится с австралийцем Алексом де Минором, ранее обыгравшим чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:4, 6:2.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.
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