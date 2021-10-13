Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Великолепный камбэк. Не понимаю, что случилось». Циципас — о победе над Фоньини

«Великолепный камбэк. Не понимаю, что случилось». Циципас — о победе над Фоньини
Комментарии

Третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Греческий теннисист обыграл итальянца Фабио Фоньини в трёх сетах (2:6, 6:3, 6:4). При этом Циципас отыграл сет и брейк.

«Великолепный камбэк, честно… Я не понимаю, что случилось. Я очень хотел вернуться в матч, и это всё как-то сложилось.

«Я просто забирал розыгрыш за розыгрышем, и это сработало очень хорошо. Помогли также хороший настрой и немного терпения. Я находил решения в самые трудные моменты и действительно чувствовал, что у меня есть импульс для победы», — приводит слова Циципаса Tennis Head.

На следующей стадии турнира Циципас встретится с австралийцем Алексом де Минором, ранее обыгравшим чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

Новость по теме
«Я играю один против двоих». Фоньини был недоволен поведением отца Циципаса во время матча
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021