Радукану сыграет с Бенчич в выставочном матче турнира в Абу-Даби

Британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая US Open, сыграет с 10-й ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич в выставочном матче Открытого чемпионата Абу-Даби. Встреча состоится в первый день турнира, 16 декабря.

Пост доступен в «твиттере» спортивной журналистки Рим Абулейл.

Радукану сенсационно выиграла титул на US Open — 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что британка начинала турнир с квалификации. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.

Белинда Бенчич — олимпийская чемпионка и серебряная призёрка Игр в Токио, победительница шести турниров WTA, бывшая седьмая ракетка мира в одиночном рейтинге и победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Напомним, Открытый чемпионат Абу-Даби пройдёт с 16 по 18 декабря.