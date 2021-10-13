Радукану сыграет с Бенчич в выставочном матче турнира в Абу-Даби

Британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая US Open, сыграет с 10-й ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич в выставочном матче Открытого чемпионата Абу-Даби. Встреча состоится в первый день турнира, 16 декабря.
Пост доступен в «твиттере» спортивной журналистки Рим Абулейл.
Радукану сенсационно выиграла титул на US Open — 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что британка начинала турнир с квалификации. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.
Белинда Бенчич — олимпийская чемпионка и серебряная призёрка Игр в Токио, победительница шести турниров WTA, бывшая седьмая ракетка мира в одиночном рейтинге и победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
Напомним, Открытый чемпионат Абу-Даби пройдёт с 16 по 18 декабря.
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