Свитолина рассказала о травме после разгромного поражения от Пегулы в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина высказалась о разгромном поражении от американки Джессики Пегулы.

«Очень обидно, что во время матча ухудшилась травма. Вчера нога была в очень нехорошем состоянии, поэтому не было практически возможности потренироваться. С передвижением сегодня было очень тяжело, не было никакой реакции в ноге. Это, конечно, большое чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллсе, потому что на снимке у меня присутствует надрыв мышцы. Поэтому будем смотреть, как я стану восстанавливаться в ближайшие дни.

Выступление на турнире на Тенерифе под большим вопросом, потому что нужно вылечить травму и не усугублять её, поэтому станем решать в ближайшие дни, какими будут дальнейшие действия», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

Напомним, ранее седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 октября.

В матче четвёртого круга Свитолина (4) потерпела разгромное поражение от американки Джессики Пегулы (19). Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Пегулы.