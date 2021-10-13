Андрей Рублёв вскоре покинет топ-5 рейтинга ATP
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Российский теннисист Андрей Рублёв на следующей неделе покинет топ-5 мирового рейтинга ATP. В данный момент Рублёв занимает пятую строчку, на которую поднялся 13 сентября 2021 года.
Потеря позиций Рублёва связана со списанием рейтинговых очков за победу ВТБ Кубок Кремля в 2019 году и на турнире ATP-500 в Санкт-Петербурге в 2020 году. Общее количество списанных очков составит 560. Таким образом, Рублёв станет шестой ракеткой мира, пятую позицию в рейтинге займёт испанец Рафаэль Надаль, досрочно завершивший сезон в конце августа.
Ранее Рублёв неожиданно не сумел выйти в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в трёх сетах уступив американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:3, 5:7.
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