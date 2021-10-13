Людмила Самсонова вошла в основную сетку Кубка Кремля после снятия Элисе Мертенс

18-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс снялась с турнира категории WTA-500 ВТБ Кубок Кремля, который пройдёт с 18 по 24 октября. Об этом сообщает «твиттер» Entry List Updates Women. Причины отказа теннисистки неизвестны.

В основную сетку турнира после снятия Мертенс вошли россиянка Людмила Самсонова и австралийка Айла Томлянович.

Отметим, что заявки на участие в Кубке Кремля подали новоиспечённая победительница US Open — 2021 Эмма Радукану, двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса, трёхкратная чемпионка мэйджоров Анжелика Кербер, чемпионка US Open — 2019 Бьянка Андрееску, победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко и первая ракетка России Анастасия Павлюченкова.

Полный список участниц можно посмотреть на «Чемпионате».