«Люблю твою жизнь, мама». Слоан Стивенс — о фото Наоми Осаки с отдыха в Греции

12-я ракетка мира японка Наоми Осака опубликовала в «Инстаграме» фотографии с отдыха. Осака проводит время на острове Миконос в Греции.

Публикация доступна в «инстаграме» Наоми Осаки.

«Эллада», — прокомментировала снимки Осака. На публикацию отреагировала чемпионка US Open — 2017 Слоан Стивенс. «Люблю твою жизнь, мама», — написала под постом Стивенс.

Ранее четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Осака впервые с августа 2018 года покинула пределы первой десятки в рейтинге WTA. После поражения в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2021 с канадкой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6 Наоми сообщила, что приняла решение взять паузу в карьере, не уточнив, на какой срок.